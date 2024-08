Vuelta a Burgos, Sepp Kuss fa tappa e maglia a Lagunas de Neila davanti a un fantastico Lorenzo Fortunato

Sepp Kuss si è confermato essere il miglior scalatore in corsa alla Vuelta a Burgos 2024. Lo statunitense del Team Visma | Lease a Bike, vincitore della Vuelta a Espana dello scorso anno, ha dovuto saltare l’appuntamento del Tour de France a causa del Covid, ma in questa breve corsa a tappe spagnola si è ripresentato in grande condizione.

Al primo arrivo in salita Kuss vince la tappa e si prende la maglia di leader della classifica generale: l’americano ha deciso di rompere gli indugi a un chilometro e mezzo dall’arrivo e dietro alla sua accelerazione è rimasto solo l’ecuadoriano Jefferson Alveiro Cepeda. Kuss poi ha attaccato nuovamente a 500 metri dall’arrivo e Cepeda non ha più resistito.

Eccezionale è stata l’azione da dietro di Lorenzo Fortunato: l’emiliano-romagnolo non ha risposto al primo attacco di Kuss, è andato del suo passo ed è riuscito a tornare sotto a Cepeda, che invece era andato fuori giri e ha pagato l’eccessivo sforzo negli ultimi metri. L’italiano dell’Astana arriva così secondo ed è quarto in classifica generale a 30 secondi da Kuss.

Non pervenuti tra gli uomini di classifica attesi sono stati Antonio Tiberi e Nairo Quintana: il laziale mai protagonista, il colombiano si è staccato addirittura a 40 km dall’arrivo sulla penultima salita. Bene invece Davide Piganzoli che si è difeso ed è in top 10 nella generale.