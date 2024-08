Volley, Lorenzo Bernardi vs Karch Kiraly: la resa dei conti tra Mister Secolo alle Olimpiadi

Lorenzo Bernardi e Karch Kiraly sono stati incoronati dalla FIVB come migliori giocatori di pallavolo del XX secolo. Da una parte lo schiacciatore trentino classe 1968, dall’altra il martello statunitense classe 1960. Da una parte il simbolo della Generazione dei Fenomeni, capace di vincere due Mondiali, due Europei e l’argento alle Olimpiadi di Atlanta 1996. Dall’altra l’unico giocatore in grado di vincere medaglie d’oro alle Olimpiadi sia nel volley (Los Angeles 1984 e Seoul 1988) che nel beach volley (Atlanta 1996).

Bernardi ha indossato le maglie di Padova, Modena, Treviso, Trento, Lube, Verona nel corso della sua carriera da giocatore, mentre Kiraly ha vestito anche la casacca di Ravenna nel campionato italiano. Sono stati due fuoriclasse assoluti della pallavolo, che poi hanno saputo trovare gloria anche da allenatori. Per Bernardi uno scudetto con Perugia, un campionato in Turchia, due Coppa Italia. Per Kiraly il palmares è più ricco alla guida della Nazionale USA femminile: l’oro ai Mondiali 2014, l’oro alle Olimpiadi di Tokyo 2020, il bronzo ai Giochi 2016.

Bernardi ha sempre allenato gli uomini fino all’ultima stagione dove è passato al settore femminile, sposando la causa di Novara e attualmente è assistente del CT Julio Velasco in seno alla Nazionale Italiana, alla pari con Massimo Barbolini. Oggi ci sarà una piccola resa dei conti tra Mister Secolo in Italia-USA, finale per l’oro alle Olimpiadi di Parigi 2024.