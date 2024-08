Volley, l’Italia sfiderà la Francia in semifinale: ribaltone sulla Germania alle Olimpiadi, Ngapeth top scorer

L’Italia affronterà la Francia nella semifinale del torneo di volley maschile alle Olimpiadi di Parigi 2024, che andrà in scena mercoledì 7 agosto nella capitale francese. La nostra Nazionale, capace di battere il Giappone rimontando da 0-2 e 21-24, se la dovrà vedere contro i padroni di casa, anch’essi protagonisti di un’incredibile risalita dopo aver subito il gioco della Germania nei primi due parziali.

I Campioni Olimpici di Tokyo 2020 si sono imposti per 3-2 (18-25; 26-28; 25-20; 25-21; 15-13) e potranno proseguire il cammino a cinque cerchi di fronte al proprio pubblico. I Galletti sono stati indiavolati nella risalita quando avevano le spalle al muro, rialzando la testa dopo la battuta d’arresto rimediata contro la Slovenia nella fase a gironi e avendo la meglio sugli agguerriti teutonici dall’alto di una caratura tecnica sulla carta superiore e che invece si è vista solo in pochi frangenti.

Italia-Francia sarà la rivincita di una sfida da dentro o fuori ammirata agli ultimi Mondiali vista dagli azzurri, ma anche del quarto di finale dell’ultima Nations League che ha sorriso ai transalpini (gli azzurri non erano in formazione tipo). A dettare legge sono stati gli attaccanti Earvin Ngapeth (21 punti, 3 muri) e Trevor Clevenot (20 punti), in doppia cifra anche Theo Faure (11 punti, 2 muri che è subentrato al bomber Jean Patry dopo i primi due parziali.

Al centro Barthelemy Chinenyeze (9) e Nicolas Le Goff (5) sotto la regia di Antoine Brizard e con il grande lavoro del libero Jenia Grebennikov. Alla Germania non sono bastati il bomber Georg Grozer (22 punti, 4 muri) e gli altri giocatori di punta come Anton Brehme (14), Tobias Krick (15), Moritz Reichert (13) e Moritz Karlitzek (12).