Volley, l’Italia ribalta la Bulgaria agli Europei U20 e si rilancia per le semifinali. Tommaso Barotto show

L’Italia ha sconfitto la Bulgaria per 3-1 (15-25; 25-21; 25-20; 25-21), ribaltando l’incontro dopo aver perso il primo set e conquistando così la terza vittoria consecutiva agli Europei Under 20 di volley maschile. La nostra Nazionale si è imposta sul campo di Arta (Grecia) in quello che era un vero e proprio scontro diretto per la qualificazione alla fase a eliminazione diretta.

Gli azzurri sono ora a quota tre successi e nove punti proprio come i bulgari, alle spalle di Israele (quattro affermazioni e dodici punti) contro cui avevano perso l’incontro d’apertura. Soltanto le prime due classificate si qualificheranno alle semifinali, il sigillo odierno ha sensibilmente rilanciato le ambizioni dei ragazzi di coach Michele Zanin, che domani (sabato 31 agosto) torneranno in campo per incrociare la Cechia.

Prestazione straripante da parte dell’opposto Tommaso Barotto, autore di 30 punti (5 muri, 62% in attacco), in luce anche i due schiacciatori Alessandro Bristot (6 punti, 2 muri) e Lorenzo Magliano (7 punti, 2 muri) sotto la regia di Giacomo Selleri. Prova di rilievo da parte dei centrali Gioele Taiwo (6 punti, 2 muri) e Pardo Mati (5 punti, 4 muri), il libero Luca Loreti ha chiuso con il 48% di ricezione positiva. Alla Bulgaria non sono bastati Aleksandar Kandev (10) e Kristian Titriyski (11).