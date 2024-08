Volley, l’Italia liquida l’Argentina ai Mondiali U17: ora gli ottavi, Zlatanov scatenato

L’Italia ha sconfitto l’Argentina per 3-1 (21-25; 25-20; 25-22; 25-19) e ha infilato la terza vittoria consecutiva ai Mondiali Under 17 di volley maschile, in corso di svolgimento a Sòfia (Bulgaria). Dopo i successi ottenuti contro Cuba e Porto Rico, la nostra Nazionale ha regolato anche l’Albiceleste in rimonta e ha così conquistato il primo posto nel girone.

Il piazzamento nel raggruppamento ha assicurato un cammino nella fase a eliminazione diretta che sulla carta dovrebbe essere più agevole: ottavo di finale contro il poco quotato Messico e ipotetico quarto di finale contro la vincente di Iran-Cile, prima dell’annunciata semifinale contro il Brasile (ampiamente favorito contro la Libia e la vincente di Cina Taipei-Porto Rico).

Prestazione sopra le righe da parte dello schiacciatore Manuel Zlatanov (23 punti, 2 muri, 2 ace), affiancato di banda da Francesco Crosato (15 punti, 2 muri, 2 ace) e spalleggiato dal bomber Federico Argano (16 punti) sotto la regia di Pietro Valgiovio, capace di sfruttare anche i centrali Martino Bigozzi (9 punti, 2 muri, 3 ace) e Jacopo Tosti (5 punti). Tra le fila della compagine sudamericana i migliori sono stati Florian Flores (18 punti, 4 muri) ed Henry Sinner (11 punti, 3 muri).