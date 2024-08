Volley, l’Italia firma la seconda vittoria ai Mondiali U17: Porto Rico liquidato, Zlatanov top scorer

L’Italia ha sconfitto Porto Rico per 3-0 (25-13; 25-17; 25-11) e ha così infilato la seconda vittoria consecutiva ai Mondiali Under 17 di volley femminile, in corso di svolgimento a Sòfia (Bulgaria). Dopo l’affermazione ottenuta ieri sera contro Cuba per 3-1, la nostra Nazionale si è imposta con il massimo scarto contro un avversario sulla carta tecnicamente inferiore.

Gli azzurri si confermano così al comando del gruppo C con due successi e sei punti, alla pari con l’Argentina, che verrà affrontata domani (lunedì 26 agosto, ore 19.00): sarà uno scontro diretto per il primato nel raggruppamento. Ricordiamo che tutte le squadre partecipanti sono già qualificate agli ottavi di finale, ma il tabellone della fase a eliminazione diretta verrà delineato in base alle classifiche dei quattro raggruppamenti.

Tre giocatori sono andati in doppia cifra: lo schiacciatore Manuel Zlatanov (13 punti, 2 muri), l’opposto Federico Argano (11) e il centrale Jacopo Tosti (11, 3 ace). Il martello Francesco Crosato ha messo a segno 7 punti sotto la regia di Pietro Valgiovio (3), a referto anche il bomber Gioele Costa (3) e il centrale Vittorio Bonandrini (2).