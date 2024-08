Volley, l’Italia apre i Mondiali Under 17 con una vittoria: Cuba ko, Argano e Zlatanov in luce

L’Italia ha sconfitto Cuba per 3-1 (25-23; 24-26; 25-15; 25-12), esordendo con una vittoria ai Mondiali Under 17 di volley maschile, incominciati oggi a Sòfia (Bulgaria). La nostra Nazionale ha vinto in volata in primo set e non ha sfruttato un vantaggio di 20-15 nella seconda frazione, venendo poi superata ai vantaggi, ma ha successivamente dominato terzo e quarto parziale.

Gli azzurri si sono portati al comando del gruppo C insieme all’Argentina e oggi (ore 19.00) torneranno in campo per affrontare Porto Rico, ma va ricordato che tutte le squadre partecipanti sono già qualificate agli ottavi di finale: i risultati della fase a gironi servono per delineare il tabellone della fase a eliminazione diretta, un miglior piazzamento detta un cammino sulla carta più agevole verso l’atto conclusivo.

A mettersi maggiormente in luce sono stati l’opposto Federico Argano (18 punti, 2 muri, 2 ace) e gli schiacciatori Manuel Zlatanov (18 punti, 4 muri, 2 ace) e Francesco Crosato (11 con 2 ace, ha sostituito Pietro Carrera dopo il primo set), in doppia cifra anche il centrale Vittorio Bonandrini (10 punti, 2 muri) affiancato in reparto da Jacopo Tosti (9) sotto la regia di Pietro Valgiovio. Tra le fila di Cuba il migliore è stato l’opposto Yosdani Medina (10 punti).