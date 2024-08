Volley, la sincerità di Giannelli: “Non il risultato che volevamo, ma ce lo siamo meritati”

Il sogno dell’oro olimpico rimane tale per l’Italvolley. Gli azzurri, infatti, hanno perso la semifinale dei Giochi Olimpici di Parigi 2024 con un secco ko con il punteggio di 0-3 contro i padroni di casa della Francia (20-25, 21-25, 21-25) e, di conseguenza, ora dovranno rimboccarsi le maniche nella finale per il terzo e quarto posto.

Una sfida che ha visto l’Italia soccombere abbastanza nettamente in ogni parziale ed in ogni settore del gioco. Dopo la clamorosa rimonta nei quarti di finale contro il Giappone, quindi, la nostra formazione non è riuscita a ripetersi, cedendo di schianto ai transalpini. Al termine del match non è mancato l’amaro commento di Simone Giannelli a Federvolley: “Loro hanno giocato meglio di noi, sono stati più bravi in tutti i fondamentali, bisogna accettarlo perché è così, non è il risultato che speravamo, non è il risultato che volevamo, però è quello che ci siamo meritati perché sono stati più bravi di noi, come noi sono stati più bravi di tutti gli altri nelle precedenti partite e stavolta hanno giocato meglio di noi”.

Il palleggiatore della Sir Safety Perugia prosegue nella sua analisi: “Sicuramente c’è dispiacere e non delusione perché in campo abbiamo provato di tutto però oggi non è bastato, loro hanno giocato meglio di noi. Abbiamo avuto delle occasioni nel secondo set che non siamo stati in grado di sfruttare; lo sport, la pallavolo va così, non è sempre quello che vuoi”.

Dalla delusione ai prossimi obiettivi: “C’è dispiacere però bisogna stare con la testa alta, spingere perché c’è la medaglia di bronzo da conquistare. Le difficoltà maggiori le abbiamo avute con la palla staccata da rete e contro di loro è davvero difficile giocare in certe situazioni; poi hanno battuto molto bene tutta la partita e questo ormai nella pallavolo moderna è un fattore determinante. Noi abbiamo fatto di tutto, lo spirito è stato quello di sempre. Loro sono stati più bravi di noi e questo bisogna rispettarlo, accettarlo e cercare di far meglio la prossima volta”.