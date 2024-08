Volley, la Francia rasenta la perfezione e non dà scampo all’Italia nella semifinale olimpica

L’Italia è stata travolta dalla Francia nella semifinale del torneo di volley maschile alle Olimpiadi di Parigi 2024. I Campioni del Mondo non sono mai riusciti a impensierire i Campioni Olimpici di Tokyo 2020, inchinandosi con un secco 3-0 (25-20; 25-21; 25-21) al termine di un incontro a senso unico giocato di fronte al rovente pubblico transalpino che ha gremito la South Paris Arena.

I ragazzi del CT Fefé De Giorgi sono risultati impalpabili in tutti i fondamentali: fallosi al servizio, imprecisi in attacco, inermi in ricezione, poco efficaci a muro. Dopo il clamoroso ribaltone contro il Giappone da 0-2 e 21-24, la nostra Nazionale non è riuscita a offrire un gioco tecnicamente volitivo e convincente sul lungo periodo, mentre dall’altra parte della rete gli uomini di coach Andrea Giani sono stati straripanti in difesa, hanno recuperato palloni a raffica e ogni volta che attaccavano ci facevano malissimo.

L’Italia esce dal palazzetto a testa bassa e dovrà accontentarsi di affrontare gli USA nell’incontro che venerdì 9 agosto (ore 16.00) metterà in palio la medaglia di bronzo: si proverà a tornare sul podio a cinque cerchi dopo l’argento di Rio 2016 e il bronzo di Londra 2012. La Francia andrà a caccia di un clamoroso bis dorato affrontando la Polonia, Campionessa d’Europa in carica, in una sfida che si preannuncia altamente avvincente ed equilibrata.

L’Italia ha tenuto botta soltanto nella parte iniziale del primo set (13-12), poi ha prestato il fianco ai padroni di casa; nel secondo parziale si è creduto al colpaccio sul 17-15, ma poi la Francia ha intensificato l’azione offensiva e ha chiuso i conti prima di un terzo set a senso unico. Male tutti gli azzurri in campo: l’opposto Yuri Romanò (10 punti), gli schiacciatori Daniele Lavia (8) e Alessandro Michieletto (7, nel terzo set sostituito da Luca Porro), i centrali Gianluca Galassi (5) e Roberto Russo (9) sotto la regia di Simone Giannelli e con Fabio Balaso libero.

La Francia si è fatta prendere per mano dalla stella Earvin Ngapeth (14 punti) e dallo schiacciatore Trevor Clevenot (17 punti), il bomber Jean Patry ha messo a segno 9 punti sotto la guida di Antoine Brizard (3), al centro Barthelemy Chinenyeze (6) e Nicolas Le Goff (4), impeccabile il libero Jenia Grebennikov.