Volley, Italia in semifinale alle Olimpiadi con uomini e donne: novità storica, a Parigi eguagliati gli USA

L’Italia giocherà le semifinali dei tornei di volley alle Olimpiadi di Parigi 2024 con entrambe le squadre. Si tratta di una prima volta storica, perché uomini e donne non erano mai riusciti a rientrare tra le migliori quattro compagini nella stessa edizione dei Giochi. Il Bel Paese non era mai stato capace di conseguire questo risultato per demerito del settore femminile, che si era sempre arenato tra la fase a gironi e lo scoglio del quarto di finale, il vero e proprio spartiacque tra il ritorno a casa anticipato e la lotta per le medaglie.

Soltanto gli USA hanno ottenuto un risultato eguale agli azzurri a Parigi. L’Italia ha raggiunto la semifinale a cinque cerchi con gli uomini in ben sette occasioni prima della spedizione nella capitale francese. Medaglia di bronzo a Los Angeles 1984, dopo aver perso contro il Brasile e aver poi regolato il Canada. Argento ad Atlanta 1996: prima il successo sulla Jugoslavia, poi l’atto conclusivo contro l’Olanda e quel 17-15 nel tie-break che ancora desta incubi nella Generazione dei Fenomeni.

Bronzo a Sydney 2000 dopo la semifinale persa in maniera secca contro la Jugoslavia e il successo sull’Argentina. Argento ad Atene 2004 dopo aver liquidato la Russia e aver poi perso l’atto conclusivo con il Brasile. Quarto posto a Pechino 2008 dopo aver perso contro Brasile e Russia. Bronzo a Londra 2012 dopo essersi inchinati contro il Brasile e aver regolato la Bulgaria. Argento a Rio 2016 perdendo ancora una volta l’atto conclusivo contro il Brasile dopo il successo al tie-break sugli USA.

Prima semifinale della storia per l’Italia femminile, i quarti di finale si erano rivelati un muro insormontabile in ben quattro occasioni: ad Atene 2004 e Pechino 2008 i ko al tie-break contro Cuba e USA, a Londra 2012 la sconfitta contro la Corea del Sud per 3-1, a Tokyo 2020 il capitombolo proprio contro le balcaniche per 3-0.