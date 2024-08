Volley, Italia in finale ai Mondiali U17! Zlatanov e compagni travolgono Cina Taipei, si lotta per il titolo

L’Italia si è qualificata alla finale dei Mondiali Under 17 di volley maschile, sconfiggendo Cina Taipei con un secco 3-0 (25-18; 26-24; 25-18) e meritandosi così la possibilità di battagliare per la conquista del primo titolo iridato della storia in questa categoria d’età. La nostra Nazionale tornerà in campo a Sòfia (Bulgaria) nella giornata di sabato 31 agosto (ore 19.00) per affrontare la vincente del confronto tra Argentina e Spagna. Gli azzurri hanno infilato il sesto successo consecutivo in questa competizione dopo essersi imposti nei tre incontri della fase a gironi (Cuba, Porto Rico, Argentina) e nei tre match della fase a eliminazione diretta (Messico, Iran, Cina Taipei).

La nostra Nazionale è stata brava a regolare gli arrembanti asiatici, che ieri avevano a sorpresa eliminato il Brasile al tie-break. Dopo un primo set dominato in lungo e in largo, c’è stato un piccolo tentennamento sul 13-7 della seconda frazione quando gli avversari sono riusciti a rimontare (16-16) e a portarsi sul 23-21 prima di cedere ai vantaggi. Terzo parziale controllato fin dalle battute iniziali e così i ragazzi di coach Luca Leoni hanno raggiunto l’atto conclusivo, dove dovrebbero partire con i favori del pronostico e con concrete possibilità di fare risuonare l’Inno di Mameli.

Prestazione sopra le righe da parte dello schiacciatore Manuel Zlatanov (19 punti, 4 ace) e dell’opposto Federico Argano (17 punti, 3 muri), il martello Pietro Carrera ha messo a segno 8 punti sotto la regia di Pietro Valgiovio. Al centro si sono distinti Martino Tosti (6 punt) e Jacopo Bigozzi (5 punti, 3 muri). Tra le fila di Cina Taipei i migliori sono stati il centrale Pan (14) e il bomber Huang (14).