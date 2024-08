Volley femminile, l’Italia vola in finale agli Europei Under 20! Belgio battuto con una grande rimonta

L’Italia ha sconfitto il Belgio per 3-1 (18-25; 28-26; 25-17; 25-21) e si è qualificata alla finale degli Europei Under 20 di volley femminile. La nostra Nazionale è riuscita a rimontare da una situazione decisamente complicata: dopo aver perso nettamente il primo set, le azzurre si sono ritrovate sotto per 16-19 e 22-24 nel secondo parziale, ma hanno annullato tre set-point (due consecutivi) e sono riuscite a pareggiare la contesa, prima di giganteggiare nella terza frazione e fare valere la propria superiorità tecnica nella quarta.

Le ragazze del CT Gaetano Gagliardi si sono così guadagnate il diritto di tornare in campo sabato 17 agosto (ore 17.30) alla Hristo Botev di Sòfia (Bulgaria) per affrontare la Turchia, che nell’altra semifinale ha regolato la Polonia per 3-1. La nostra Nazionale andrà a caccia del nono titolo continentale in questa categoria che fino all’ultima edizione, era riservata alle under 19. Sarà un atto conclusivo inedito, le anatoliche fecero festa nel 2012 e nel 2020.

L’Italia ha raccolto l’ottava vittoria consecutiva in questa kermesse dopo le sette firmate nella fase a gironi in Irlanda. Prestazione sopra le righe da parte dell’opposto Merit Adigwe (21 punti), in doppia cifra anche le schiacciatrici Nicole Piomboni (10) e Teresa Bosso (11), al centro Linda Manfredini (11) e Aurora Micheletti (4) sotto la regia di Helena Sassolini, Anna Bardaro il libero.