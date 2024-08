Volley femminile, l’Italia si arrende al Giappone: si lotterà per il bronzo ai Mondiali U17

L’Italia è stata sconfitta dal Giappone per 3-1 (25-17; 25-11; 20-25; 25-22) nella semifinale dei Mondiali Under 17 di volley femminile e dovrà dunque accontentarsi di giocare per la medaglia di bronzo contro la perdente del confronto tra Cina e Cina Taipei (questa sera alle ore 23.30). Ricordiamo che a Lima (Perù) si sta disputando la prima rassegna iridata della storia riservata a questa fascia d’età, a cui le azzurre si sono qualificate grazie al trionfo ottenuto agli Europei di categoria della passata stagione.

La nostra Nazionale ha perso nettamente i primi due set, ma poi ha imbastito un tentativo di rimonta come aveva già fatto nell’incontro d’apertura disputato contro il Messico: risalita da 1-5 nel terzo parziale e poi vantaggio di 20-17 nella quarta frazione, salvo subire il rientro da parte delle asiatiche che sono riuscite a chiudere i conti senza essere trascinate al tie-break. Il ribaltone si è fermato proprio sul più bello, quando l’Italia sembrava avere tutte le carte in regola per giocarsi il tutto per tutto nel parziale decisivo.

Alla formazione guidata da coach Pasquale D’Aniello non sono bastati i 20 punti (3 muri) della capitana Ludovica Tosini, in doppia cifra anche l’altra attaccante Stella Caruso (11 punti) e la centrale Sara Mori (11 punti, 6 muri) affiancata in reparto da Alice Guerra (6 punti). L’attaccante Rebecca Aimaretti ha messo a segno 6 punti (2 muri, 2 ace) sotto la regia di Alessia Manda (2). Prova di spessore da parte di Hikari Kudo (18 punti) e Saya Nakayama (16), in doppia cifra anche Aina Mizokami (13) e Aileen Mcallister (12).