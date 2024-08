Volley femminile, l’Italia firma la seconda vittoria ai Mondiali U17: Caruso top scorer, Egitto ko

L’Italia ha conquistato la seconda vittoria consecutiva ai Mondiali Under 17 di volley femminile, in corso di svolgimento a Lima (Perù): dopo aver battuto il Messico al tie-break rimontando da 0-2, la nostra Nazionale ha surclassato il poco quotato Egitto con un secco 3-0 (25-10; 25-16; 25-20) e si è portata al comando della Pool C con due successi e cinque punti, davanti al Messico (una vittoria, quattro punti) e all’Argentina (una vittoria, tre punti).

Le azzurre chiuderanno la fase a gironi domani sera (lunedì 19 agosto, ore 20.30) fronteggiando l’Albiceleste, che oggi ha perso per 3-0 contro il Messico: tutte le squadre si qualificheranno agli ottavi di finale ma il posizionamento nel raggruppamento determinerà gli accoppiamenti della fase a eliminazione diretta e dunque chiudere in vetta permetterà di godere di un cammino sulla carta più agevole nella corsa verso la conquista del titolo iridato di categoria.

A mettersi maggiormente in luce sono state le schiacciatrici Stella Caruso (15 punti, 5 ace) e Ludovica Tosini (9 punti), in doppia cifra anche la centrale Alice Guerra (11 punti, 2 muri) affiancata in reparto da Miranda Zanella (4), in spolvero l’opposto Perla Massaglia (9 punti, 2 ace) sotto la regia Alessia Manda (5 punti, 3 muri). Tra le fila dell’Egitto le migliori sono state le attaccanti Hana (7), Saso (6), Elsafy (6).