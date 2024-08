Volley femminile, l’Italia apre i Mondiali U17 con una vittoria: Messico rimontato da 0-2, Caruso top scorer

L’Italia ha fatto il proprio debutto ai Mondiali Under 17 di volley femminile, incominciati a Lima (Perù). La nostra Nazionale ha sconfitto il Messico per 3-2 (19-25; 17-25; 25-14; 25-19; 15-10): dopo aver clamorosamente perso i primi due set contro la poco quotata compagine centroamericana, la nostra Nazionale è riuscita a ribaltare il risultato e a conquistare un successo cruciale per le dinamiche della Pool C.

A mettersi maggiormente in luce sono state la schiacciatrice Stella Caruso (18 punti) e l’opposto Rebecca Aimaretti (12 punti, 5 muri), in grande spolvero anche la centrale Alice Guerra (11 punti, 4 muri) e la palleggiatrice Alessia Manda (11 punti, addirittura 9 muri!). La capitana Ludovica Tosini ha messo a segno 9 punti, 8 punti (3 muri) per la centrale Sara Mori, Stella Cornelli il libero. Al Messico non sono bastati i martelli Gonzalez (16 punti) e Tanguma (15), la bomber Zuniga (12) e la centrale Esquivel (11, 7 muri).

L’Italia occupa ora il secondo posto nel girone alle spalle dell’Argentina (un successo e tre punti dopo il 3-0 rifilato all’Egitto). Va ricordato che tutte le squadre accederanno agli ottavi di finale, ma il piazzamento nel raggruppamento determinerà gli accoppiamenti: il primo posto nel girone assicurerebbe un cammino sulla carta più comodo. Le azzurre torneranno in campo questa sera (ore 20.30) per affrontare l’Egitto.