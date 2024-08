Volley femminile, le giovani da seguire verso Los Angeles 2028. C’è da risolvere il problema della banda

C’è tanta Conegliano nel volley femminile che sarà. Molte delle atlete che potrebbero da qui a Los Angeles 2028 mettersi in rampa di lancio per fornire alternative credibili al coach che guiderà la Nazionale azzurra vengono proprio dal settore giovanile della squadra che ha vinto tutto nella stagione appena conclusa e che è punto di riferimento del volley italiano. Non c’è solo Conegliano, comunque, ad offrire atlete al vivaio azzurro. Il volley femminile è una fucina di talenti inesauribile, anche se l’Italia deve fare i conti con qualche difficoltà nel costruire o plasmare i martelli ricevitori. Già a Parigi sono bastate le assenze di Pietrini e Degradi per creare non poca apprensione nel clan azzurro alla vigilia del torneo olimpico (preoccupazioni poi fugate dalle grandi prestazioni di Sylla e Bosetti, con l’aiuto determinante di Giovannini) ma serve un po’ di ricambio anche in questo ruolo e questo dovrà essere il compito principali di tecnici e selezionatori in vista del prossimo quadriennio. Il talento, comunque, non manca e saranno tante le giovanissime a popolare le rose delle squadre di serie A1 in vista del prossimo anno, alcune delle quali saranno già titolari. Andiamo a scoprire qualche nome dell’Italia del futuro.

Merit Adwige si unirà alla squadra giovanile dell’Imoco Conegliano per la prossima stagione. La formazione, attualmente campione d’Italia e d’Europa, ha accolto la giovane promessa, nata nel 2006, nel suo programma di sviluppo. Adwige ha iniziato la sua carriera nel volley con la squadra Under 13 della società di Crema e ha mostrato un costante progresso nel corso degli anni. A luglio, è stata convocata da Marco Mencarelli, responsabile del settore giovanile femminile, per un raduno di qualificazione nazionale. Ora, l’Imoco ha deciso di integrarla nel proprio settore giovanile di alta qualità.

Anche la centrale altoatesina Katja Eckl entrerà a far parte del roster dell’Imoco Conegliano per la prossima stagione. Dopo aver completato il suo percorso giovanile con l’Imoco Volley San Donà, Eckl ha esordito nel volley professionistico giocando in Serie A2 con Martignacco per due stagioni, dal 2021 al 2023. Successivamente, ha indossato la maglia del Talmassons, dove ha contribuito in modo decisivo alla storica promozione in Serie A1, accumulando 322 punti, di cui ben 100 a muro, risultando prima nella classifica di specialità dell’intera Serie A2. Katja ha già avuto un’importante esperienza con le Pantere “senior” quando, nel 2020/21, ha fatto parte della panchina della prima squadra durante l’infortunio di Fahr, entrando in campo in due occasioni, inclusa una memorabile finale scudetto 2021 contro Novara. La sua carriera è iniziata nello Ssv Bozen durante gli anni delle elementari, e nel 2018 è passata all’Imoco Volley San Donà, dove ha disputato le categorie Under 16 e Under 18, vincendo lo scudetto Juniores nel 2021. A livello internazionale, Eckl ha conquistato una medaglia d’argento ai Mondiali Under 21 in Messico e, quest’anno, ha vinto da titolare l’Europeo Under 22 in Italia.

Il libero Anna Bardaro ha iniziato la sua carriera con il Montebelluna Volley, per poi passare al Giorgione Castelfranco e al Bruel Bassano. Nel 2018, ha fatto il grande salto nel settore giovanile dell’Imoco Volley San Donà. Con le “panterine”, ha conquistato subito lo scudetto Under 14 nel 2019, ricevendo anche il riconoscimento di Miglior Giocatrice delle finali nazionali. Bardaro è stata protagonista della tripletta di scudetti tra le categorie U18 e U19. Nel ottobre 2021, a soli 16 anni, è stata chiamata da coach Santarelli per esordire in Serie A al PalaEur di Roma, davanti a 4000 spettatori. Nelle stagioni 21/22 e 22/23, è stata frequentemente convocata in prima squadra. Lo scorso anno, ha guadagnato la fiducia di coach Santarelli, che l’ha utilizzata spesso in seconda linea nei playoff italiani e nelle fasi decisive di Champions League, con ottimi risultati.

Di area Conegliano è anche l’alzatrice Blessing Chidera Eze, nigeriana naturalizzata italiana, classe 2003, che ha guidato il Talmassons alla promozione in Serie A1 lo scorso anno. Eze, che ha avuto un ruolo da titolare anche nel recente trionfo azzurro dell’Europeo Under 22 a Lecce, continuerà a giocare da titolare anche nella prossima stagione. Con già diverse esperienze in Serie A2, farà il suo debutto da titolare nella massima categoria italiana.

Un’altra giovane promessa è la diciassettenne libero Alice Feduzzi, che militerà nella Vallefoglia in Serie A1. Recentemente laureatasi campionessa d’Italia Under 18 con la Cortina Express Imoco, Feduzzi, nata nel 2006 e cresciuta nella Blu Volley Pesaro, ha trascorso una stagione alla Chions Fiume Veneto in B2. Lo scorso anno è passata alla Cortina Express in B1, dove ha avuto anche l’opportunità di essere inserita nella formazione della Prosecco Doc Imoco Conegliano in A1 durante una partita interna contro Cuneo.

Virginia Adriano, opposta classe 2004, con 26 presenze nella scorsa stagione con l’Hermaea Olbia e alta 196 centimetri, farà il suo ingresso in Serie A1 con la maglia di Bergamo nella prossima stagione. Lo scorso anno in Serie A2 si è classificata quarta nella classifica delle top-scorer, con una performance straordinaria che le ha permesso di stabilire un record di 40 punti in una sola partita contro Lecco. Adriano ha conquistato una medaglia d’oro agli Europei Under 19 nel 2022 e una medaglia d’argento ai Mondiali Under 21 nel 2023.

A Bergamo arriverà anche la centrale Linda Manfredini, che ha già fatto parlare di sé lo scorso anno. Classe 2006, Manfredini è diventata titolare della Trasporti Pesanti Casalmaggiore dopo il trasferimento di Laura Melandri a Bergamo. Nell’estate del 2023, ha giocato un ruolo cruciale nell’Italia che ha conquistato il bronzo ai Mondiali Under 19, emergendo spesso come una delle migliori in campo. Ha totalizzato 103 punti (32ª nel torneo), con 18 muri e 21 ace (3ª), e ha mostrato una notevole efficienza offensiva con un ottimo 52%.

Beatrice Gardini, ravennate classe 2002, tornerà a giocare con la maglia di Perugia nella prossima stagione, dopo la sua esperienza a Vallefoglia. Con una carriera che include due stagioni in Serie A1, due anni con il Club Italia e quattro partecipazioni ai Mondiali Juniores (di cui una vinta), Gardini ha recentemente avuto un ruolo da protagonista nell’Europeo Under 22, dove l’Italia ha trionfato in finale contro la Serbia a Lecce. Gardini ha fatto il suo esordio in Serie A1 con Perugia nella stagione 2022/2023 e tornerà a competere nel massimo campionato italiano con la stessa squadra dopo un anno a Vallefoglia. Prima di approdare a Perugia, Beatrice ha accumulato esperienza in Serie A2, con un anno a Sassuolo e due al Club Italia. Formata nel vivaio della Teodora Ravenna, oggi a 21 anni, Gardini rappresenta una delle giovani promesse del volley italiano.