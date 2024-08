Volley femminile, Italia-USA: i probabili sestetti e le formazioni della finale olimpica

L’Italia affronterà gli USA nella finale per la medaglia d’oro del torneo di volley femminile alle Olimpiadi di Parigi 2024, in programma oggi (ore 13.00) alla South Paris Arena. La nostra Nazionale, capace di surclassare Turchia e Serbia con un doppio 3-0, dovrà inventarsi una grande magia per battere le Campionesse Olimpiche di Tokyo, che hanno regolato Polonia e Brasile nei due turni precedenti ad eliminazione diretta.

Le vincitrici dell’ultima Nations League sono già certe di avere conquistato la prima medaglia a cinque cerchi della storia, ma ora non vogliono fermarsi e puntano a centrare il bersaglio grosso e a fare risuonare l’Inno di Mameli come nemmeno la squadra maschile era riuscita a fare. Il CT Julio Velasco ha già giocato un atto conclusivo dei Giochi: lo perse ad Atlanta 1996 quando era alla guida dei Generazione dei Fenomeni, scottato dall’Olanda al tie-break.

L’Italia si affiderà al suo consueto sestetto, non variando una formazione titolare ormai consolidata e ritornata a viaggiare a ritmi elevati sotto la guida del CT Julio Velasco: Alessia Orro in cabina di regia, Paola Egonu sarà l’opposto, Myriam Sylla e Caterina Bosetti saranno le schiacciatrici, Anna Danesi e Sarah Fahr le centrali, Monica De Gennaro il libero.

Anche il CT Karch Kiraly non dovrebbe apportare novità in una formazione ben definita: Jordyn Poulter in cabina di regia, Andrea Drews opposto, Kathryn Plummer e Avery Skinner di banda, Haleigh Washington e Chiaka Ogbogu al centro, Justine Wong-Orantes il libero. Restano a disposizione due schiacciatrici di rango come Kelsey Robinson e Jordan Larson, l’opposto Jordan Thompson, la centrale Dana Retteke, la regista Lauren Carlini.

PROBABILI FORMAZIONI ITALIA-USA VOLLEY OLIMPIADI

ITALIA: Orro-Egonu, Sylla-Bosetti, Danesi-Fahr, De Gennaro.

USA: Poulter-Drews, Plummer-Skinner, Washington-Ogbogu, Wong-Orantes.