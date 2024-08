Volley femminile, Italia in testa al ranking FIVB! Azzurre n. 1 al mondo, i punti in palio con la Turchia alle Olimpiadi

L’Italia occupa il primo posto nel ranking FIVB, ovvero la graduatoria internazionale stilata dalla Federazione Internazionale Pallavolo. La nostra Nazionale svetta con 419,63 punti dopo aver vinto le ultime dodici partite e aver infilato un record di 17 successi e 2 sconfitte durante la stagione in corso. Le ragazze del CT Fefé De Giorgi si trovano davanti al Brasile (410,32), alla Turchia (367,97) e agli USA (361,09).

Sono proprio le quattro squadre che sono riuscite a qualificarsi alle semifinali delle Olimpiadi di Parigi 2024, in programma nella giornata odierna alla South Paris Arena: le azzurre sfideranno la Turchia (ore 20.00), mentre le verdeoro incroceranno le americane (ore 16.00). Anna Danesi e compagne vogliono battere le Campionesse d’Europa e guadagnarsi la possibilità di giocare per la medaglia d’oro contro la vincente della sfida tra le Campionesse Olimpiche di Tokyo 2020 e le vice campionesse del mondo.

La nostra Nazionale resterà al comando del ranking FIVB in caso di successo sulla Turchia. In caso di sconfitta contro la compagine guidata da coach Daniele Santarelli, invece, bisognerà sperare in un concomitante ko del Brasile per conservare il primato, tenendo poi conto che verranno messi in palio punti anche durante il fine settimana con le finali per le medaglie. Vediamo nel dettaglio la situazione della graduatoria e i punti che verranno messi in palio nelle semifinali odierne.

RANKING FIVB VOLLEY FEMMINILE (giovedì 8 agosto)

1. Italia 419,63

2. Brasile 410,32

3. Turchia 367,97

4. USA 361,09

5. Cina 350,30

6. Polonia 349,75

7. Giappone 325,18

8. Canada 284,76

9. Paesi Bassi 283,99

10. Serbia 280,42

SCENARI SEMIFINALI VOLLEY OLIMPIADI: PUNTI RANKING FIVB

ITALIA-TURCHIA:

Italia-Turchia 3-0: l’Italia guadagna 8,9 punti e la Turchia ne perde 8,9.

Italia-Turchia 3-1: l’Italia guadagna 5,78 punti e la Turchia ne perde 5,78.

Italia-Turchia 3-2: l’Italia guadagna 2,65 punti e la Turchia ne perde 2,65.

Italia-Turchia 2-3: l’Italia perde 9,85 punti e la Turchia ne guadagna 9,85.

Italia-Turchia 1-3: l’Italia perde 12,97 punti e la Turchia ne guadagna 12,97.

Italia-Turchia 0-3: l’Italia perde 16,1 punti e la Turchia ne guadagna 16,1.

BRASILE-USA:

Brasile-USA 3-0: il Brasile guadagna 9,07 punti e gli USA ne perdono 9,07.

Brasile-USA 3-1: il Brasile guadagna 5,94 punti e gli USA ne perdono 5,94.

Brasile-USA 3-2: il Brasile guadagna 2,82 punti e gli USA ne perdono 2,82.

Brasile-USA 2-3: il Brasile perde 9,68 punti e gli USA ne guadagnano 9,68.

Brasile-USA 1-3: il Brasile perde 12,81 punti e gli USA ne guadagnano 12,81.

Brasile-USA 0-3: il Brasile perde 15,03 punti e gli USA ne guadagnano 15,03.