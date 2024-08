Volley femminile, il tabellone delle Olimpiadi 2024: gli incroci dai quarti alla finale. Il cammino dell’Italia

Si è delineato il tabellone della fase a eliminazione diretta per quanto riguarda il torneo di volley femminile alle Olimpiadi di Parigi 2024. Alla conclusione della fase a gironi, infatti, è stata utilizzata la classifica combinata dei tre raggruppamenti per determinare tutti gli accoppiamenti dai quarti di finale all’atto conclusivo.

Le vincitrici dei tre gironi sono state collocate tra primo e terzo posto in base a numero di vittorie, punti, quoziente set, quoziente punti; le tre seconde sono state piazzate tra quarta e sesta posizione seguendo nell’ordine gli stessi criteri; le due migliori terze sono settima e ottava. La prima incrocerà l’ottava, la quarta sfiderà la quinta, la seconda se la dovrà vedere con la settima, la terza affronterà la sesta.

L’Italia ha concluso al secondo posto in graduatoria a punteggio pieno con tre vittorie e nove punti (3-1 alla Repubblica Dominicana, 3-0 all’Olanda, 3-0 alla Turchia), alle spalle del Brasile (punteggio pieno anche per le verdeoro, ma con un quoziente set migliore) e davanti alla Cina (tre successi e otto punti). Le sudamericane saranno testa di serie numero uno, mentre le asiatiche saranno terze nel seeding.

La nostra Nazionale affronterà la Serbia ai quarti di finale: l’avversario, miglior terza classificata (dunque settima nella combinata), è il più complicato che potesse capitarci. Le Campionesse del Mondo guidate in campo da Tijana Boskovic e allenate da coach Giovanni Guidetti fanno molta paura, anche se nella fase a gironi hanno perso contro gli USA e la Cina.

In caso di vittoria le azzurre incroceranno in semifinale la vincente del confronto tra la Cina e la Turchia: partita al cardiopalma tra le asiatiche di Zhu Ting e le Campionesse d’Europa guidate da coach Daniele Santarelli e trascinate in campo da Melissa Vargas, ma oggi travolte dalle ragazze del CT Julio Velasco.

Dall’altra parte del tabellone il Brasile si è guadagnato il graditissimo quarto di finale contro la poco quotata Repubblica Dominicana, per poi prepararsi verso una semifinale di grandissima caratura tecnica contro la vincente del confronto tra gli USA (Campioni Olimpici a Tokyo) e la quotatissima Polonia. Di seguito il tabellone della fase a eliminazione diretta (dai quarti alla finale) del torneo di volley femminile alle Olimpiadi di Parigi 2024.

TABELLONE VOLLEY FEMMINILE OLIMPIADI PARIGI 2024

[1] Brasile vs [8] Repubblica Dominicana

[4] USA vs [5] Polonia

[2] Italia vs [7] Serbia – Martedì 6 agosto, orario da definire

[3] Cina vs [6] Turchia