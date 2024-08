Volley femminile, chi è Merit Adigwe: un opposto di potenza sulle orme di Egonu

Merit Adigwe sta regalando meraviglie agli Europei Under 20 di volley femminile, dove l’Italia si è qualificata per la finale e oggi pomeriggio (ore 17.30) scenderà in campo a Sòfia (Bulgaria) per affrontare la Turchia. L’opposto in forza a Conegliano ha fatto la differenza nell’intensa semifinale vinta in rimonta contro il Belgio e si era fatta notare anche nelle sette partite della fase a gironi, palesando una crescita rimarchevole rispetto alle precedenti avventure in azzurro. Conosciamo più da vicino la bomber quasi 18enne che si muove sulle orme di Paola Egonu.

Merit Adigwe sarà la riserva della bomber Isabelle Haak alla corte delle Campionesse d’Italia e d’Europa nella stagione che scatterà tra qualche settimana (sarà la sua prima avventura in Serie A1). MVP delle Finali Nazionali Under 18 giocate a maggio in Puglia e vinte proprio dal sodalizio veneto, si distingue per una rimarchevole elevazione e per la potenza d’attacco, ma si distingue anche per la componente tecnica, continuamente in fase di perfezionamento sotto la guida di coach Stefano Gregoris e dello staff giovanile gialloblù.

Nelle ultime tre annate agonistiche ha indossato la maglia delle “panterine”, disputando il campionato di B1 e conquistando lo scudetto under 18. Il suo talento era già stato ammirato durante gli Europei 2022 disputati con la Nazionale pre-juniores e i Mondiali Under 19 nel 2023 conclusi con la medaglia di bronzo, dove l’azzurrina aveva mostrato un talento naturale e aveva fatto capire di essere un potenziale estremamente interessante.

Nata a Crema il 24 agosto 2006 (diventerà dunque maggiorenne la prossima settimana), è alta 182 centimetri e ha incominciato a giocare a pallavolo all’età di cinque anni, salvo fermarsi per qualche stagione e riprendere questo sport quando aveva undici anni. Curiosamente ha iniziato la propria carriera da centrale, ma una volta approdata in Veneto è subito stata spostata a coprire il massimo ruolo offensivo