Volley, dove giocano le Campionesse Olimpiche dell’Italia? Le squadre di tutte le azzurre: blocco Milano

L’Italia ha conquistato la medaglia d’oro nel torneo di volley femminile alle Olimpiadi di Parigi 2024, travolgendo gli USA con un secco 3-0 nell’atto conclusivo andato in scena alla South Paris Arena. La nostra Nazionale ha coronato il sogno di una vita intera, toccando l’apice dello sport internazionale dove nemmeno la Generazione dei Fenomeni era riuscita ad arrivare: dopo due decenni senza nemmeno un podio e senza aver mai superato lo scoglio dei quarti di finale.

Festa grande per le ragazze del CT Julio Velasco, che si sono consacrate per l’eternità e che hanno conquistato l’immortalità sportiva. Tredici ragazze capaci di travolgere tutte le potenze internazionali come Serbia, Turchia, USA e di meritarsi il momento più bello delle proprie carriere: le Campionesse del Mondo, le Campionesse d’Europa e le Campionesse Olimpiche di Tokyo 2020 si sono dovute inchinare di fronte alla formazione guidata dal Guru della pallavolo internazionale.

Per le pallavoliste non c’è chiaramente soltanto l’attività estiva con la Nazionale, perché nel resto dell’anno militano con i rispettivi club. In che squadre giocano le Campionesse Olimpiche? Ben dodici su tredici sono tesserate per squadre di Serie A1, l’unica che giocherà all’estero nella prossima stagione sarà la schiacciatrice Caterina Bosetti, che ha deciso di affrontare un’avventura in Turchia con la casacca del VakifBank Istanbul.

Il blocco di Milano è il più consistente: la centrale Anna Danesi (capitana), l’opposto Paola Egonu, la palleggiatrice Alessia Orro, la schiacciatrice Myriam Sylla. Tre fuoriclasse difendono i colori di Conegliano: le centrali Sarah Fahr e Marina Lubian, il libero Monica De Gennaro. Due azzurre saranno a Chieri, ovvero il martello Loveth Omoruyi e il libero Ilaria Spirito (che era riserva a Parigi). La regista Carlotta Cambi giocherà a Pinerolo, mentre la schiacciatrice Gaia Giovannini sarà a Vallefoglia e l’opposto Ekaterina Antropova farà gioire i tifosi di Scandicci.

DOVE GIOCANO LE CAMPIONESSE OLIMPICHE: I CLUB DELLE AZZURRE

Ekaterina Antropova (opposto): Scandicci

Caterina Bosetti (schiacciatrice): VakifBank Istanbul (Turchia)

Carlotta Cambi (palleggiatrice): Pinerolo

Anna Danesi (centrale): Milano

Monica De Gennaro (libero): Conegliano

Paola Egonu (opposto): Milano

Sarah Fahr (centrale): Conegliano

Gaia Giovannini (schiacciatrice): Vallefoglia

Marina Lubian (centrale): Conegliano

Loveth Omoruyi (schiacciatrice): Chieri

Alessia Orro (palleggiatrice): Milano

Myriam Sylla (schiacciatrice): Milano

Ilaria Spirito (libero, riserva): Chieri