Volley, Campioni del Mondo! Italia U17 in trionfo, Zlatanov e Argano show contro l’Argentina

L’Italia ha vinto i Mondiali Under 17 di volley maschile al termine di una spettacolare cavalcata andata in scena a Sòfia (Bulgaria). La nostra Nazionale ha sconfitto l’Argentina per 3-2 (23-25; 17-25; 25-22; 33-31; 15-9) in finale, replicando il successo ottenuto contro l’Albiceleste nella fase a gironi e alzando al cielo il trofeo da imbattuta dopo le tre affermazioni ottenute nel raggruppamento (Cuba, Porto Rico, Argentina) e i quattro sigilli nella fase a eliminazione diretta (Messico, Iran, Cina Taipei, Argentina).

I ragazzi di coach Luca Leoni hanno scritto una bella pagina di storia perché sono stati capaci di imporsi nella prima edizione della rassegna iridata dedicata a questa fascia d’età, a cui si erano qualificati grazie all’affermazione ottenuta lo scorso anno agli Europei di categoria: un bis memorabile per i minorenni azzurri, che hanno dimostrato di avere doti rimarchevoli e che sembrano poter avere un futuro davvero radioso davanti a loro.

L’Italia si è resa protagonista di una superba rimonta dallo 0-2. Con le spalle al muro, dopo aver sciupato un vantaggio di 18-12 nel primo set e disputato una pessima seconda frazione, gli azzurri hanno rialzato la testa e hanno accorciato le distanze. Il quarto parziale si è rivelato al cardiopalma: clamorosa rimonta dal 15-19 e sei match-point annullati in un’infinita serie ai vantaggi chiusa sul 33-31. L’inerzia della partita è cambiata, gli azzurri hanno dominato il tie-break e hanno trionfato.

Prestazione strepitosa da parte delle due grandi bocche da fuoco, ovvero l’opposto Federico Argano (autore di 29 punti) e lo schiacciatore Manuel Zlatanov (28), affiancato di banda da Pietro Carrera (4) e Francesco Crosato (6) sotto la regia di Pietro Valgiovio. Al centro si sono distinti Martino Tosti (3) e Jacopo Bigozzi (6). Cina Taipei ha conquistato la medaglia di bronzo sconfiggendo la Spagna per 3-2 (25-17; 16-25; 25-23; 21-25; 15-12).