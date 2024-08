Vittoria Guazzini incontenibile dopo l’oro: “Volevamo spaccare in gara e l’abbiamo fatto. Oggi le migliori siamo state noi”

Vittoria Guazzini è un vulcano dopo l’oro vinto in coppia con Chiara Consonni nella Madison femminile di ciclismo su pista alla Olimpiadi Parigi 2024 all’interno del velodromo transalpino.

Intervistata da Rai Sport, subito dopo il termine della prova che le ha regalato il primo titolo olimpico della sua carriera, la ciclista classe 2000 ci ha tenuto in maniera incredibile a far emergere tutta la sua gioia.

Sulla prima parte di corsa: “Chiara – si riferisce a Consonni – ha detto che nella prima parte di gara ci siamo un po’ perse ed effettivamente ha ragione. All’inizio non riuscivamo a trovare il ritmo, ci eravamo un po’ perse con i cambi e il numero di giri: Marco Villa ci dava delle indicazioni e poi ci siamo tranquillizzate”.

Poi la toscana ha aggiunto: “A un certo punto ho pensato: non possiamo fare fatica solo noi. E’ inutile che ci ammazziamo per arrivare sempre al quinto posto negli sprint. Dobbiamo provare a spaccare questa gara: e l’abbiamo fatto andando a prendere il giro. Abbiamo dato tutto. E poi alla fine ci hanno detto che avevamo vinto la Madison. Questa gara si corre in due, ma dalle tribune del velodromo abbiamo sentito un incitamento incredibile e alla fine abbiamo tenuto col cuore più che con le gambe. Siamo contentissime, perché siamo siamo cresciute insieme. Tante volte pensiamo che le altre siano più forti, ma oggi le migliori siamo state noi”.