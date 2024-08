Chiara Consonni scoppia di felicità: “Ringrazio Vittoria Guazzini: è stata una Madison corsa insieme”

Un oro inatteso ma vinto con pieno merito all’interno del velodromo del ciclismo su pista alle Olimpiadi di Parigi 2024. Chiara Consonni e Vittoria Guazzini si prendono una vittoria incredibile nella Madison femminile, al termine di una gara animata dall’azione delle azzurre che hanno guadagnato un giro e 20 punti nel momento decisivo della competizione.

Intervista a caldo dai microfoni di Rai Sport, Chiara Consonni ha detto: “Non ho parole, non so cosa dire. Devo ringraziare Vittoria. Nella prima parte di gara ci siamo un po’ perse, poi nella seconda parte ci siamo ritrovate e alla fine Vittoria è riuscita a colmare anche qualcosa che a me mancava”.

Poi ha aggiunto, rimarcando il forte senso di coesione con la sua compagna di squadra: “D’altronde, come il quartetto si fa in quattro, anche la Madison si fa in due. Non potrei chiedere di meglio. E’ stata una coppia forse un po’ improvvisata la nostra, voglio ringraziare tutti e tutte quelle che hanno creduto in noi, per una cosa che è sicuramente più grande di noi”.

Per la bergamasca, classe 1999, è quindi arrivata la prima medaglia olimpica della sua carriera.