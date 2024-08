VIDEO Luna Rossa surclassa INEOS in America’s Cup: Ainslie penalizzato, gli italiani dilagano

Luna Rossa ha sconfitto INEOS Britannia nelle regate preliminari di America’s Cup, imponendosi con un vantaggio di 46 secondi nei confronti dei Ben Ainslie e compagni. Il sodalizio italiano ha subito la partenza eccessivamente aggressiva dell’equipaggio britannico, che ha rischiato di superare la linea dello start prima del tempo e ha dovuto poggiare. Una volta valicate le boe è però stata inflitta una penalità al Challenger of Record per essere entrato un secondo prima dei due minuti previsti nella zona di pre-partenza.

INEOS Britannia ha dovuto scontare 75 metri di penalità, Luna Rossa è scappata subito via e ha messo in mostra una velocità decisamente superiore rispetto agli avversari, aumentando progressivamente il margine sia quando era impegnata nei lati di bolina che quando affrontava i lati di poppa. James Spithill, Francesco Bruni e compagni sono risultati più performanti e incisivi su uno scafo apparso più solido e di maggiore qualità tecnica.

Grazie a questo successo, e anche al concomitante problema tecnico accusato da American Magic in fase di partenza contro Orient Express, Luna Rossa si è guadagnata il diritto di fronteggiare Team New Zealand nel Match Race conclusivo che andrà in scena domani pomeriggio. Di seguito il VIDEO della regata vinta da Luna Rossa contro INEOS Britannia nei preliminari di America’s Cup.