VIDEO Jacobs, riviviamo la batteria dei 100 metri alle Olimpiadi

Buona la prima ai Giochi Olimpici di Parigi 2024 per Marcell Jacobs, che centra l’obiettivo di giornata e supera il turno in batteria con 10.05 qualificandosi per le semifinali nei 100 metri piani. Sulla pista dello Stade de France, il campione europeo in carica ha chiuso in seconda posizione la sua heat (passavano i primi 3, oltre a 3 tempi di ripescaggio) subito alle spalle del nigeriano Kayinsola Ajayi (10.02).

Il detentore del titolo olimpico ha sfoderato un buon lanciato dopo una partenza macchinosa, non spingendo fino in fondo e accontentandosi di mantenere una delle prime tre posizioni in modo da conquistare la qualificazione diretta risparmiando energie preziose in vista di domani sera, quando dovrà salire di colpi per superare lo scoglio della semifinale e giocarsi tutto in finale come tre anni fa a Tokyo.

Di seguito il VIDEO della batteria di Marcell Jacobs sui 100 metri alle Olimpiadi di Parigi 2024.