VIDEO Errani/Paolini-Noskova/Muchova: la sintesi della vittoria delle azzurre nella semifinale olimpica

Sara Errani e Jasmine Paolini fanno volare il tennis italiano. Le due ragazze ottengono il pass per la finale olimpica sulla terra di Parigi, battendo nettamente Karolina Muchova e Linda Noskova con il punteggio di 6-3 6-2.

Partita senza complicazioni per le due azzurre, capaci di approfittare dell’unica opportunità a loro disposizione nel finale della prima frazione per poi allungare di netto nella seconda, fino ad avere due break di vantaggio e ad andare a servire per il match sul 5-2. Proprio lì è arrivato il momento più difficile, ma Sara e Jasmine hanno annullato tre palle match per poi chiudere i conti.

A distanza di cento anni l’Italia torna dunque sul podio olimpico, quando ci riuscì Uberto De Mopurgo in singolare sempre a Parigi. Vediamo insieme gli highlights della vittoria di Jasmine Paolini e Sara Errani.