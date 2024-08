VIDEO Atletica, la finale dei 100 metri alle Olimpiadi: Marcell Jacobs 5° in 9″85

Marcell Jacobs ha raccolto un quinto posto nella finale dei 100 metri alle Olimpiadi di Parigi 2024. Il bresciano non è riuscito a bissare l’oro di Tokyo, ma ha corso un tempo davvero eccezionale considerando lo stato di forma con cui si avvicinava a questi Giochi. Un 9″85 che è di gran lunga il miglior tempo della sua stagione e che lo porta a soli sei centesimi dalla vittoria.

Gara regina che è stata vinta dall’americano Noah Lyles in 9″79: lo statunitense era partito in sordina nei primi metri, ma poi è tornato sotto e con un lanciato eccezionale ha rimontato per anticipare di qualche millesimo il giamaicano Kishane Thompson e di due centesimi il connazionale Fred Kerley.

Andiamo a rivivere le emozioni della finale dei 100 metri piani maschili: