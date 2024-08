US Open 2024, sei italiani nel tabellone di qualificazione: definiti gli avversari

Sei tennisti italiani disputeranno le qualificazioni degli US Open, ultimo Slam della stagione che scatterà il prossimo 26 agosto e si concluderà l’8 settembre. Servono tre vittorie consecutive per accedere al tabellone principale, a cui sono già ammessi, tra gli altri, Jannik Sinner, Lorenzo Musetti, Matteo Arnaldi, Flavio Cobolli, Luciano Darderi, Matteo Berrettini.

Andrea Pellegrino ha pescato molto male, visto che esordirà contro il quotato argentino Diego Schwartzman per meritarsi la sfida contro il vincente del confronto tra l’argentino Thiago Tirante e il kazako Dmitry Popko. Stefano Napolitano dovrà superare l’ostacolo tedesco Yannick Hanfmann: l’azzurro cercherà il colpaccio contro la testa di serie numero 2, in modo da guadagnare la sfida conro uno tra lo statunitense Emilio Nava e il polacco Maks Kasnikowski.

Andrea Vavassori affronterà il francese Calvin Hemery con l’obiettivo di guadagnare il secono turno da disputare contro lo slovacco Lukas Klein o il brasiliano Joao Fonseca. Mattia Bellucci ha avuto in sorte la wild-card statunitense Aidan Mayo, con all’orizzonte uno tra l’olandese Gijs Brouwer e l’argentino Federico Gomez.

Impegno decisamente ostico per Matteo Gigante contro il colombiano Daniel Elahi Galan. Per Francesco Passaro ci sarà un match rognoso contro lo svizzero Alexander Ritschard per un ipotetico secondo turno contro il francese Hugo Grenier e il peruviano Juan Pablo Varillas.