US Open 2024, sei italiani al terzo turno: mai così tanti nella storia

Una giornata da record per il tennis italiano. I risultati degli ultimi mesi stanno confermando come il movimento azzurro sta crescendo sempre di più e di come stia riscrivendo giorno dopo giorno delle pagine della propria storia. E anche in questo US Open è stato sfatato un piccolo tabù.

Jannik Sinner, Flavio Cobolli, Matteo Arnaldi, Sara Errani e Jasmine Paolini: cinque vittorie che si aggiungono a quella di Lorenzo Musetti di ieri sera. Fanno sei giocatori azzurri al terzo turno del quarto Slam della stagione: non era mai successo nella storia.

A contribuire sono sicuramente i quattro giocatori nel torneo maschile: si tratta di un’altra statistica del tutto nuova per il nostro tennis, poiché soltanto nel 2021 e nel 2022 l’Italia era riuscita a qualificare tre giocatori al terzo turno. Jannik Sinner fa da trait d’union, accompagnato in entrambe le edizioni da Matteo Berrettini; nel 2021 fu Andreas Seppi ad accompagnarli, mentre l’anno dopo fu il turno di Lorenzo Musetti.

Un altro piccolo, grande risultato che attesta il livello sempre più alto del nostro movimento. Con tanti paletti che sembrano ormai destinati a cadere settimana dopo settimana.