US Open 2024, gli italiani che giocheranno il tabellone di qualificazione

Con nove uomini e cinque donne ammessi direttamente ai main draw, scende rispetto al passato il numero di italiani impegnati nelle qualificazioni degli US Open di tennis: l’edizione 2024 vedrà al via nei tabelloni cadetti cinque azzurri ed una sola azzurra.

Tra gli uomini saranno al via Mattia Bellucci, il quale esordirà contro lo statunitense Aidan Mayo, Stefano Napolitano, che avrà l’arduo compito di iniziare il proprio cammino contro il tedesco Yannick Hanfmann, e Francesco Passaro, che se la vedrà con l’elvetico Alexander Ritschard.

Presenti anche Andrea Pellegrino, che affronterà subito l’argentino Diego Schwartzman, Matteo Gigante, il quale esordirà contro il colombiano Daniel Elahi Galan, ed Andrea Vavassori, che se la vedrà con il francese Calvin Hemery.

Tra le donne l’unica azzurra al via nel tabellone cadetto sarà Lucrezia Stefanini, che inizierà il proprio percorso contro la colombiana Emiliana Arango. Nel complesso, dei sette azzurri al via nessuno ha mai superato le qualificazioni e giocato nel tabellone principale degli US Open.

GLI ITALIANI NELLE QUALIFICAZIONI DEGLI US OPEN

UOMINI

Mattia Bellucci

Stefano Napolitano

Francesco Passaro

Andrea Pellegrino

Matteo Gigante

Andrea Vavassori

DONNE

Lucrezia Stefanini