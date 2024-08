US Open 2024, Jasmine Paolini: “Mi diverto giocando in campi così importanti, devo sempre ringraziare Errani”

Jasmine Paolini con tenacia e determinazione è riuscita a venire a capo di un primo turno difficilissimo contro Bianca Andreescu allo US Open 2024. Quasi tre ore di battaglia e un successo che può dare grande fiducia per il prosieguo del torneo per la toscana che ha giocato un gran tennis, ha avuto più energie della sua avversaria nel momento più importante e si è presa una vittoria di grande prestigio.

Queste le parole della numero uno italiana nell’intervista in campo: “Davvero un match durissimo, lei è una grande campionessa, abbiamo giocato tre volte contro e per tre volte è stata una battaglia. Grazie a questo pubblico e all’energia che mi ha trasmesso, grazie per averci seguito, è stata un’atmosfera davvero speciale e incredibile”.

Prosegue: “Io mi sto divertendo, mi diverto a giocare a tennis, quest’anno evidentemente sto giocando bene, mi piace giocare in questi campi così importanti davanti al grande pubblico. Cercherò di mantenere questo livello e continuerò a lottare match dopo match. Sara Errani significa tanto per me, mi ha sempre aiutato molto e ha aiutato il mio tennis. Devo sempre ringraziarla e devo davvero tantissimo a lei“.