US Open 2024, Jasmine Paolini al 3° turno quasi senza giocare: Pliskova si ritira dopo 3 punti

Dura appena sei minuti e tre punti giocati l’incontro del secondo turno del torneo di singolare femminile degli US Open 2024 tra Jasmine Paolini e la ceca Karolina Pliskova, con quest’ultima che si fa male nel corso del terzo scambio del match e deve ritirarsi per un problema alla caviglia sinistra. L’azzurra, testa di serie numero 5, affronterà al terzo turno la numero 30 del seeding, la kazaka Yulia Putintseva.

Nel primo game inizia la tennista italiana alla battuta, e l’azzurra dopo un gratuito concesso all’avversaria inizia a servire la prima: Paolini dapprima costringe all’errore col rovescio la ceca, poi mette a segno un vincente col colpo in uscita dal servizio per il 30-15.

Al termine dello scambio, però, la ceca si ferma per un dolore alla caviglia sinistra e chiede l’intervento del fisioterapista: la fasciatura non aiuta la ceca, che non riuscendo neppure a poggiare il piede è costretta ad alzare bandiera bianca, lasciando strada all’azzurra ed uscendo in lacrime tra gli applausi del pubblico.