US Open 2024: Holger Rune travolto da Nakashima al primo turno, sorride Musetti

Decisamente non è il miglior momento della carriera di Holger Rune. A livello Slam è un’annata non fortunata per il danese, che proprio non riesce a farsi piacere in nessun modo Flushing Meadows, visto che ci ha vinto un solo match in carriera, nel 2022. Stavolta l’uscita di scena arriva contro l’americano Brandon Nakashima, e con un punteggio severissimo: 6-2 6-1 6-4.

Se ne va dal torneo, dunque, la testa di serie numero 15, ancora in grande crisi all’interno di un 2024 nel quale proprio non è riuscito a svoltare, facendo diversi passi indietro rispetto ai progressi del 2023. Tanti, tantissimi i problemi che gli ha posto un Nakashima che su questi campi è spesso utilmente aggressivo e sa come interpretare Flushing Meadows.

Con questo stato delle cose, si apre e non di poco tutto il lato riservato, nel tabellone, a Lorenzo Musetti e Alexander Zverev. Il toscano e il tedesco sono fin dall’inizio i due più accreditati a sfidarsi negli ottavi di finale, e la fine immediata della corsa di Rune crea proprio le premesse per la rivincita dei quarti alle Olimpiadi.

Il tutto, naturalmente, varie circostanze permettendo, perché il tabellone di Musetti, per usare un termine inglese, è “tricky”. Al secondo turno c’è il serbo Miomir Kecmanovic, poi lo stesso Nakashima può essere problematico se mostra questo livello di gioco anche a seguire. Del resto non gli sono servite neppure due ore per battere un Rune che, a fine partita, è apparso davvero sconcertato e intento, forse, a chiedersi come si sia trovato davanti un simile uragano. Il tutto in una partita da 19 vincenti e 30 gratuiti per il classe 2003, contro il 23-23 dell’americano.