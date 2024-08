US Open 2024, Lorenzo Musetti esce dall’insidia Opelka vincendo in quattro set

L’esordio di Lorenzo Musetti nello US Open 2024 nascondeva delle insidie ed il match con l’americano Reilly Opelka ha confermato le aspettative della vigilia. Il toscano, però, è stato bravo ad evitare un pericoloso quinto set, chiudendo alla fine con il punteggio di 7-6 1-6 6-1 7-5 dopo quasi tre ore di gioco. Sicuramente il nativo di Carrara è stato bravissimo a rimontare lo svantaggio da 2-5 nel quarto set, riuscendo alla fine a trovare una vittoria importante, che lo proietta al secondo turno dove troverà il vincente del match tra il giapponese Yoshihito Nishioka e il serbo Miomir Kecmanovic.

Ad Opelka non sono bastati ventitré ace, con l’americano che ha commesso anche dieci doppi falli. Per Musetti, invece, ci sono stati sette ace e sei doppi falli, con l’azzurro che ha concluso il match con ventisette vincenti e tredici errori non forzati. Sono stati ben cinquantacinque i vincenti dell’americano, che ha commesso anche 45 errori non forzati.

Avvio di match che segue l’andamento dei turni di servizio, senza palle break concesse. Le prime arrivano nel settimo game, con Musetti che si porta sullo 0-40, ma con Opelka che riesce a salvarsi. C’è una quarta occasione per il toscano, ma l’americano si salva nuovamente con una seconda di servizio molto rischiosa. Musetti continua a non concedere palle break e lo stesso lo fa anche Opelka, con il set che scivola al tie-break. Musetti scappa subito sul 3-0 e poi sul 5-2, andando a chiudere alla fine per 7-3.

Nonostante il set vinto, Musetti parte male nel secondo set e concede una palla break all’americano nel quarto game. Sull’ennesima seconda del toscano, Opelka sfonda con il rovescio e sale a condurre sul 3-1. Il toscano è in difficoltà nei propri turni di servizio e nel sesto gioco arrivano altre due palle break per l’americano, con Musetti che commette doppio fallo sulla seconda. Opelka si prende così il secondo set per 6-1.

La partita prosegue con continui ribaltamenti. Nel terzo set è infatti Musetti a partire fortissimo, trovando il break nel secondo gioco. L’azzurro non si ferma e addirittura scappa sul 4-0 con doppio break di vantaggio, trovando un favoloso rovescio lungolinea in corsa sulla palla break. Il nativo di Carrara conquista il terzo set per 6-1.

L’inerzia del match cambia ancora improvvisamente in avvio di quarto set, con Musetti che perde il servizio nel secondo game dopo la risposta vincente di rovescio di Opelka. L’americano scappa sul 3-0 e poi sale a condurre sul 5-2. Nel nono gioco succede veramente di tutto, con Opelka che si porta sul 40-0 e manca tre set point consecutivi (doppio fallo sul terzo). L’americano ne ha altri due, ma li manca, con Musetti che alla fine si prende clamorosamente il break con un altro doppio fallo dell’americano. Opelka è in totale confusione e nell’undicesimo game arriva un altro break dell’azzurro, che poi va a chiudere sul 7-5, qualificandosi per il secondo turno.