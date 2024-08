US Open 2024, Francesco Passaro vince nel primo turno delle qualificazioni. Eliminati Vavassori e Pellegrino

Due sconfitte e una vittoria per l’Italia nella prima giornata delle qualificazioni agli US Open 2024 di tennis nel tabellone maschile. Tre gli azzurri in campo, ovvero Francesco Passaro, Andrea Pellegrino e Andrea Vavassori. A vincere è stato solo il tennista umbro in questo primo round.

Un successo in rimonta quello di Passaro (n.147 del ranking) per 5-7 6-3 6-3 contro lo svizzero Alexander Ritschard (n.132 del mondo). Nel prossimo turno, il nostro portacolori avrà un incrocio impegnativo contro il francese Hugo Grenier.

Niente da fare invece per Vavassori. Il n.206 del ranking è stato battuto dal francese Calvin Hemery (n.200 ATP) sul punteggio di 6-4 7-6 (4). Un risultato che non ci si aspettava dal piemontese, che non ha espresso il tennis di cui è solitamente capace.

A chiusura, Pellegrino (n.170 del ranking) ha dovuto alzare bandiera bianca al cospetto dell’argentino Diego Schwartzman (n.247 del ranking), che si appresta a vivere la sua ultima partecipazione in carriera a New York. Il sudamericano ha prevalso per 7-5 6-3.