US Open 2024, Errani/Vavassori si qualificano per gli ottavi. Battuta la coppia Rogers/Galloway al super tie-break

Buona la prima per Andrea Vavassori e Sara Errani nel torneo di doppio misto allo US Open 2024. La coppia azzurra ha sconfitto in tre set al super tie-break il duo americano composto da Robert Galloway e Shelby Rogers, che così mette definitivamente fine alla sua carriera. Errani/Vavassori si sono imposti con il punteggio di 2-6 6-3 11-9 dopo un’ora e un quarto di gioco e si sono qualificati così per gli ottavi di finale in quella che è la loro prima volta in doppio misto nello Slam americano, per una coppia che aveva giocato insieme alle Olimpiadi di Parigi 2024, perdendo nei quarti.

Una partita che ha visto la coppia americana conquistare più punti rispetto a quella azzurra (58 contro 56). I vincenti di Rogers/Galloway sono stati 31, uno in più rispetto a quello di Errani/Vavassori, che hanno commesso più errori non forzati rispetto ai loro avversari (16 contro 8).

Inizio difficile di partita per gli azzurri, che perdono il servizio nel terzo game. Rogers/Galloway non concedono nulla nei loro turni di battuta e gli americani raddoppiano i break di vantaggio nel settimo gioco, strappando ancora la battuta alla coppia italiana. Il duo statunitense chiude 6-2 la prima frazione e si porta avanti nel match.

Errani/Vavassori salvano una palla break in apertura di secondo set e poi altre tre nel terzo gioco. Si tratta di un momento fondamentale per la partita degli azzurri, che riescono a strappare il servizio agli americani nel quarto game. Rogers/Galloway si salvano al punto decisivo nel sesto game e poi mancano un’altra palla break nel setitmo gioco. Errani/Vavassori si prendono così il secondo set per 6-3.

Il super tie-break è super combattuto e nessuna delle due coppie riesce ad avere un vantaggio sopra ai due punti. Errani/Vavassori annullano un match point sul 9-8 e alla fine riescono a chiudere 11-9, qualificandosi per gli ottavi. Adesso gli azzurri attendono la vincente del match tra Panova/Martin e Mateas/McDonald.