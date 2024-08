US Open 2024: Djokovic da record, brividi Rublev. Ruud convince, Musetti si salva, Berrettini fuori

Si è chiusa, non lontano dalla mezzanotte di New York, la terza giornata per quanto riguarda il tabellone di singolare maschile degli US Open 2024. In particolare, ha avuto termine tutta la parte bassa, quella presidiata da Novak Djokovic, che diventa l’uomo dei record con i 90 match vinti in ciascuno Slam. Per il serbo c’è anche l’unica zona dove tutte le teste di serie sono rimaste in gioco (lui, il prossimo avversario, l’australiano Alexei Popyrin e i protagonisti di un futuro succoso derby USA Shelton-Tiafoe).

La maggiore delle sorprese riguarda un’altra avanzata a dir poco difficilmente pronosticabile dell’argentino Francisco Comesaña, che dopo il terzo turno a Wimbledon mette insieme anche quello a Flushing Meadows rimontando con successo il francese Ugo Humbert in quattro set. Sarà lui a giocarsela con Taylor Fritz: il numero 1 degli States non fa sconti a Matteo Berrettini e viaggia spedito verso un possibile confronto con il norvegese Casper Ruud, autore nel tie-break del decisivo quarto parziale del punto della giornata contro il francese Gael Monfils.

In casa Italia la sola gioia arriva da Lorenzo Musetti, che però rischia tantissimo con il serbo Miomir Kecmanovic, dovendo annullare due match point nel quinto set prima di riuscire a chiudere e guadagnarsi l’appuntamento con l’USA Brandon Nakashima. E qui si tratta anche di un derby in certa misura, dato che parliamo di un giocatore allenato da Davide Sanguinetti, che proprio qui, 19 anni fa, batté in fila Moya e Srichaphan per arrivare agli ottavi.

Brividi anche per Andrey Rublev, anche se il russo disinnesca il francese Arthur Rinderknech dopo due set molto negativi, ma il vero uomo del giorno è Jiri Lehecka. Il ceco, infatti, va sotto 7-6(5) 6-0 3-0 contro l’americano Mitchell Krueger e piazza quella che sembra destinata a restare la rimonta del torneo, a meno di situazioni ancora più clamorose che si potranno verificare da qui ai prossimi 10 giorni.

RISULTATI MASCHILI TERZA GIORNATA US OPEN 2024

Ruud (NOR) [8]-Monfils (FRA) 6-4 6-2 2-6 7-6(3)

Shang (CHN)-Carballes Baena (ESP) 6-2 6-3 7-6(2)

Comesaña (ARG)-Humbert (FRA) [17] 5-7 6-4 6-4 6-4

Fritz (USA) [12]-Berrettini (ITA) 6-3 7-6(1) 6-1

Nakashima (USA)-Cazaux (FRA) 6-4 6-4 6-2

Musetti (ITA) [18]-Kecmanovic (SRB) 3-6 6-4 6-4 2-6 7-5

Etcheverry (ARG)-F. Cerundolo (ARG) [29] 6-3 4-6 6-4 1-6 6-3

Zverev (GER) [4]-Muller (FRA) [WC] 6-4 7-6(5) 6-1

Rublev [6]-Rinderknech (FRA) 4-6 5-7 6-1 6-2 6-2

Lehecka (CZE) [32]-Krueger (USA) [Q] 6-7(5) 0-6 6-4 6-4 7-5

Griekspoor (NED)-Baez (ARG) [21] 6-1 2-0 rit.

Dimitrov (BUL) [9]-Hijikata (AUS) 6-1 6-1 7-6(4)

Shelton (USA) [13]-Bautista Agut (ESP) 6-3 6-4 6-4

Tiafoe (USA) [20]-Shevchenko (KAZ) 6-4 6-1 1-0 rit.

Popyrin (AUS) [28]-Martinez (ESP) 6-2 6-4 6-0

Djokovic (SRB) [2]-Djere (SRB) 6-4 6-4 2-0 rit.