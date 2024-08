US Open 2024, Daniil Medvedev e Tommy Paul approdano al terzo turno. Eliminati Hurkacz e Korda

Una giornata tra conferme e sorprese si è chiusa a New York. Nel tabellone del singolare maschile degli US Open 2024, l’Italia ha concluso con un bilancio di tre vittorie e una sola sconfitta. Jannik Sinner, Matteo Arnaldi e Flavio Cobolli si sono imposti, rispettivamente contro lo statunitense Alex Michelsen, il russo Roman Safiullin e il belga Zizou Bergs.

Sinner affronterà l’australiano Chris O’Connell (n.87 del ranking) nel terzo turno, che ha avuto la meglio sul quarto italiano della lista, Mattia Bellucci (n.101 ATP): 6-3 6-4 3-6 6-3 il punteggio in favore dell’aussie. Arnaldi, invece, entrerà in rotta di collisione con l’australiano Jordan Thompson (n.32 ATP) che ha firmato una delle sorprese di questo day-4 a New York. Il tennista, proveniente dalla terra dei canguri, ha eliminato il polacco Hubert Hurkacz (n.7 del mondo) con il punteggio di 7-6 (2) 6-1 7-5. Non al meglio Hubi, dopo quanto accaduto a Wimbledon.

Cobolli, invece, avrà sulla sua strada uno dei favoriti per il successo finale, ovvero il russo Daniil Medvedev (n.5 ATP). Prestazione di grande solidità e consistenza del moscovita, al cospetto dell’ungherese Fabian Marozsan (n.51 del mondo), sul punteggio di 6-3 6-2 7-6 (5).

A proposito di sorprese, stride l’eliminazione di Carlos Alcaraz. Il n.3 del mondo è stato battuto dall’olandese Botic van de Zandschulp (n.74 del ranking) sul punteggio di 6-1 7-5 6-4 e sarà quindi quest’ultimo a giocare contro il britannico Jack Draper (n.25 del mondo), a segno per 6-4 6-2 6-2 contro l’argentino Facundo Diaz Acosta (n.64 ATP).

Sono arrivate anche le vittorie di Tommy Paul e di Alex de Minaur. Lo statunitense (n.14 del mondo) si è imposto contro l’altro aussie Max Purcell (n.97 del ranking) con il punteggio di 7-5 6-0 1-0, sfruttando il ritiro del suo avversario. Sul cammino del californiano ci sarà il canadese Gabriel Diallo (n.143 ATP), anch’egli tra le sorprese della giornata per il successo contro il francese Arthur Fils (n.24 del ranking) per 7-5 6-7 (3) 6-4 6-4.

In tre set l’affermazione di de Minaur (n.10 del mondo) contro il finlandese Otto Virtanen (n.125 del ranking) per 7-5 6-1 7-6 (3). L’aussie giocherà contro l’irriducibile Daniel Evans (n.184 del ranking), a segno per 6-4 6-3 6-3 contro l’argentino Mariano Navone (n.36 del mondo). Niente da fare invece per Sebastian Korda (n.16 del ranking): l’americano si è dovuto arrendere al ceco Tomas Machac (n.39 ATP) sul punteggio di 6-4 6-2 6-4. Quest’ultimo affronterà l’eterno belga David Goffin (n.78 ATP) nel terzo round, vista la sua affermazione contro il francese Adrian Mannarino (n.42 del mondo) per 6-7 (8) 6-3 6-2 7-6 (1).

Una grande lotta, in conclusione, tra il giovanissimo ceco Jakub Mensik (n.65 ATP) e l’australiano Tristan Schoolkate (n.193 ATP), che ha sorriso al ceco nel quinto set: 6-7 (4) 2-6 6-2 7-6 (5) 7-6 (3) in 4 ore e 18 minuti di partita il punteggio. Mensik sarà quindi il prossimo rivale del portoghese Nuno Borges (n.34 ATP), uscito vittorioso dalla sfida contro l’australiano Thanasi Kokkinakis (n.86 del mondo) per 6-4 7-5 7-5.