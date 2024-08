Tutti i record del mondo fatti durante le Olimpiadi di Parigi: spicca Duplantis, ci sono anche due azzurri!

Le Olimpiadi di Parigi 2024 sono terminate ieri sera con la cerimonia di chiusura allo Stade de France: una rassegna a cinque cerchi piena di emozioni e piena di grandi protagonisti. Un’Olimpiade che ha visto tante grandi prestazioni da parte di atleti che hanno sfruttato l’appuntamento principe del quadriennio per mettersi in luce con i record del mondo.

Sono ben 22 i record del mondo fatti segnare in questi Giochi Olimpici: su tutti probabilmente spicca quello più atteso, ossia quello di Armand Duplantis. Lo svedese aveva il colpo in canna da tempo nel salto con l’asta ed è salito fino a 6.25, battendo per la nona volta in carriera il record del mondo.

Super anche il primato del mondo di Bobby Finke nei 1500 stile libero: lo statunitense ha impostato in finale una gara tutta all’attacco nella quale non è mai calato per battere la concorrenza di uno straordinario Gregorio Paltrinieri che ha fatto il primato personale sulla distanza. Un record del mondo è stato fatto registrare anche da due italiani, Gabriele Rossetti e Diana Bacosi nello skeet misto con 149 piattelli su 150 nella fase di qualificazione.

TUTTI I RECORD DEL MONDO DELLE OLIMPIADI DI PARIGI 2024

Nuoto

Bobby Finke – 1500 stile libero: 14’30”67

Pan Zhanle – 100 stile libero: 46”40

Ryan Murphy, Nic Fink, Gretchen Walsh, Torri Huske – USA 4×100 mista mista : 3’37”43

Regan Smith, Lilly King, Gretchen Walsh, Torri Huske – USA 4×100 mista femminile: 3’49”63

Tiro con l’arco

Lim Sihyeon – ranking round femminile (72 frecce): 694 punti

Atletica leggera

Armand Duplantis – salto con l’asta: 6.25 metri

Sydney McLaughlin-Levrone – 400 ostacoli: 50”37

Vernon Norwood, Shamier Little, Bryce Deadmon, Kaylyn Brown – Stati Uniti 4×400 mista: 3’07”41

Arrampicata sportiva

Sam Watson – speed maschile: 4″74 secondi

Aleksandra Miroslaw – speed femminile: 6″06 secondi

Canoa

Katie Vincent – C1 200: 44”12

Ciclismo su pista

Harrie Lavreysen – Sprint uomini: 9”088

Lea Friedrich – Sprint donne: 10”029

Roy Van der Berg, Harrie Lavreysen, Jeffrey Hoogland – Olanda sprint a squadre maschile: 40”949

Oliver Bleddyn, Sam Welsford, Conor Leahy, Kelland O’Brien – Australia inseguimento a squadre uomini: 3’40”730

Katy Marchant, Sophie Capewell, Emma Finucane – Gran Bretagna sprint a squadre femminile: 45”186

Pentathlon moderno

Ahmed Elgendy – Punti totali: 1555 punti

Emiliano Hernandez – Laser run: 9’40”80/720 punti

Michelle Gulyas – Punti totali: 1461 punti

Tiro a volo

Diana Bacosi e Gabriele Rossetti – skeet misto a squadre: 149 su 150 (eguagliato)

Sollevamento pesi