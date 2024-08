Triathlon, i convocati dell’Italia per le tappe di Coppa del Mondo: donne a Karlovy Vary, uomini a Valencia

Riparte il circuito della World Cup 2024 di triathlon dopo le Olimpiadi di Parigi 2024: domenica 8 settembre si gareggerà a Karlovy Vary, in Cechia, su distanza olimpica, mentre sabato 14 settembre si terrà la tappa di Valencia, in Spagna, su distanza sprint.

L’Italia sarà presente ad entrambi gli appuntamenti: le donne si misureranno con la gara più lunga ed in terra ceca saranno al via Ilaria Zane, Verena Steinhauser e Bianca Seregni, mentre gli uomini affronteranno la distanza più breve ed in territorio iberico saranno in gara Euan De Nigro, Nicola Azzano e Samuele Angelini.

CONVOCATI ITALIA WORLD CUP TRIATHLON

08 settembre – Karlovy Vary, Repubblica Ceca (olimpica)

Ilaria Zane

Verena Steinhauser

Bianca Seregni

14 settembre – Valencia, Spagna (sprint)

Euan De Nigro

Nicola Azzano

Samuele Angelini