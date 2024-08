Tiro con l’arco, il tabellone di Mauro Nespoli alle Olimpiadi dagli ottavi di finale

Domani, all’Esplanade des Invalides, si terrà l’ultima giornata del tiro con l’arco ai Giochi Olimpici di Parigi 2024. L’Italia punta tutto su Mauro Nespoli nella gara individuale maschile, con il tabellone allineato agli ottavi di finale dopo i primi turni eliminatori andati in scena nei giorni scorsi. Si preannuncia un cammino estremamente complicato verso la zona podio, ma l’argento di Tokyo ha le carte in regola per giocarsi qualcosa di importante e ambire alla seconda medaglia a cinque cerchi consecutiva.

La punta di diamante del movimento azzurro, dopo aver sfiorato la sconfitta ai sedicesimi contro l’uzbeko Amirkhon Sadikov (rimontando da 0-4 a 6-4), troverà al prossimo turno il forte canadese Eric Peters, numero 5 al mondo che ha faticato nel ranking round (36°) per poi battere allo shoot-off il quotato indiano Dhiraj Bommadevara con un 10 più vicino alla X rispetto all’avversario.

In caso di vittoria contro il nord americano, Nespoli entrerebbe in rotta di collisione ai quarti con uno tra il fenomeno sud coreano Lee Woo Seok ed il cinese Wang Yan per un match spartiacque nella rincorsa alle medaglie. L’eventuale semifinale sarebbe poi contro chi verrà fuori da un quarto di tabellone da brividi in cui figurano il fuoriclasse coreano Kim Woojin, il brasiliano n.1 del ranking Marcus D’Almeida, il turco campione olimpico in carica Mete Gazoz ed il padrone di casa francese Thomas Chirault.