Tiro a segno, Massimo Spinella si esalta e accede nella finale olimpica della pistola automatica!

L’Italia sarà protagonista nella giornata di domani nell’ultima finale del programma del tiro a segno alle Olimpiadi di Parigi 2024: Massimo Spinella si classifica quinto nelle qualificazioni della pistola automatica da 25 metri maschile ed accede all’ultimo atto, mentre non ce la Riccardo Mazzetti, 12°.

Doppietta cinese nelle qualificazioni, con Li Yuehong che nella seconda ripresa replica il 294/300 della prima e con 588/600 (30x) va a precede il connazionale Wang Xinjie, secondo a quota 587 (24x). Alle loro spalle si piazza l’ucraino Pavlo Korostylov, terzo con 587 (17x).

Scivola in quarta posizione, ma si salva grazie al 297 della prima ripresa, il sudcoreano Cho Yeongjae, il quale totalizza 289 nella seconda e chiude a quota 586 (22x), proprio davanti all’azzurro Massimo Spinella, quinto a quota 586 (19x).

Leggera flessione per l’azzurro rispetto al 294 del mattino, facendo segnare nel pomeriggio 292, con 99/100 nelle serie da 8″, 97/100 in quelle da 6″ e 96/100 in quelle da 4″. Accede in finale anche il tedesco Florian Peter, sesto ed ultimo dei qualificati con 585 (27x).

Il tiratore teutonico beffa, grazie al maggior numero di mouche, il padrone di casa transalpino Clement Bessaguet, settimo e primo degli esclusi a quota 585 (17x). Fuori dall’atto conclusivo anche l’altro azzurro in gara, Riccardo Mazzetti, che risale dal 18° posto della prima ripresa fino al 12°, con un punteggio totale di 583 (14x).