Tiro a volo, Diana Bacosi e Martina Bartolomei restano fuori dalla finale dello skeet femminile alle Olimpiadi

L’Italia non sarà rappresentata nella finale dello skeet femminile individuale del tiro a volo alle Olimpiadi di Parigi 2024: Diana Bacosi, 15ma, e Martina Bartolomei, 16ma, chiudono entrambe a quota 117/125, score non sufficiente per centrare l’accesso alla finale.

In tre chiudono a quota 122/125 ed allo shoot-off si giocheranno i migliori dorsali d’ingresso in finale: l’ellenica Emmanouela Katzouraki, la statunitense Austen Jewell Smith e la britannica Amber Jo Rutter, mentre è quarta a quota 121/125 la slovacca Vanesa Hockova.

Un quartetto, invece, si giocherà gli ultimi due posti in finale: terminano con 120/125, infatti, l’altra slovacca Danka Bartekova, la cilena Francisca Crovetto Chadid, la messicana Gabriela Rodriguez e la tedesca Nele Wissmer.

Lontane le due azzurre, che si fermano a tre piattelli dallo score utile per prendere parte allo spareggio per l’ingresso in finale: terminano infatti rispettivamente in 15ma ed in 16ma posizione Diana Bacosi e Martina Bartolomei, entrambe a quota 117/125.