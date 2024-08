Tennis, Sara Errani nella leggenda: festeggia il Career Golden Slam in doppio!

Career Golden Slam. Le tre parole erano state utilizzate soltanto pochissime ore prima per Novak Djokovic, che l’aveva realizzato in singolare chiudendo il buco che più odiava nella propria carriera. Le tre parole sono utilizzabili, in doppio, ora anche per Sara Errani, che è riuscita a compiere l’impresa della sua vita, quella che sognava da sempre, e che ora ha realizzato: una medaglia alle Olimpiadi. Di più: quella d’oro.

La prima parte di tale impresa l’aveva messa a segno in tre anni che, con Roberta Vinci, avevano avuto i crismi del totale, perché le due il doppio semplicemente lo dominavano. Sara presidiava il fondo, Roberta la rete, nella maggioranza delle occasioni, e così arrivarono cinque Slam. Due Australian Open, 2013 e 2014, un Roland Garros, 2012, e gli US Open anche questi nel 2012. E poi, a coronamento, Wimbledon 2014, sul Centre Court.

L’ultima parte è arrivata sul Court Philippe Chatrier, in un 4 di agosto leggendario, con Jasmine Paolini. Quell’oro olimpico che l’ha messa al pari di altre sei figure del tennis, spesso di primissimo piano quando non addirittura leggende assolute dello sport.

A realizzarlo erano state Pam Shriver nel 1988 (21 Slam in doppio femminile e uno in misto, nel femminile li ha vinti tutti almeno 4 volte), Gigi Fernandez nel 1993 (è un doppio Career Golden Slam perché ha vinto due volte tutti gli Slam e l’oro olimpico), Serena e Venus Williams nel 2001 (anche in questo caso doppio, avendo vinto due volte ogni Slam in doppio e tre volte l’oro olimpico), Barbora Krejcikova e Katerina Siniakova nel 2022 (nel loro caso gli Slam sono 7). Da oggi, si aggiunge anche una persona di Bologna che ha realizzato il sogno di sempre.