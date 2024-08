Tennis: Novak Djokovic sfiderà Lorenzo Musetti in semifinale alle Olimpiadi. Tsitsipas spreca di tutto nel secondo set

Novak Djokovic contro Lorenzo Musetti, e tre. Per la terza volta nel giro di poche settimane i due si troveranno uno di fronte all’altro. Stavolta l’occasione viene nella semifinale delle Olimpiadi di Parigi 2024, con il serbo che per arrivarci elimina il greco Stefanos Tsitsipas per 6-3 7-6(3). Va detto che il greco fa un vero e proprio harakiri, non approfittando di condizioni non del tutto al meglio da parte del suo avversario. L’ex

Dopo venti minuti e tre game di lotta decisamente aspra, è Djokovic il primo ad accelerare e a trovare un gran dritto in corsa sull’accelerazione di dritto di Tsitsipas, costringendolo a perdere la battuta a 30. Il numero 2 del mondo qualche volta dei problemi a tenere i turni di battuta li ha, ma non trema sostanzialmente mai e al massimo è costretto ai vantaggi. Il sigillo di un primo parziale tutto sommato passato senza grandi brividi, ancorché con scambi di ottimo livello, arriva con un numero assolutamente irreale, un passante di dritto in scivolata sullo smash del greco che consente a Djokovic di portare a casa il 6-3 in 43 minuti.

Qualcosa, però, inizia a cambiare a inizio secondo set. Anzi, più di qualcosa: tantissimo. Perché Djokovic non ha solo un passaggio a vuoto, quello che gli costa la perdita del servizio nel secondo gioco, ma inizia anche ad avere problemi, e anche grossi, a quello stesso ginocchio che lo tormenta fin dal Roland Garros. Chiamata del fisioterapista, ritorno in campo e schemi rapidi stile servizio e volée diventano i temi successivi. Il serbo subisce un altro break, ma Tsitsipas gioca un game del tutto senza senso per quantità di errori e restituisce una parte del vantaggio. Il 24 volte campione Slam, com’è come non è, si deve dannare l’anima per salvare il turno di servizio nel sesto gioco. Poi, sul 5-3, accade l’incomprensibile: l’ellenico getta alle ortiche un vantaggio di 40-0, tre palle per andare al terzo set, e si ritrova a cedere un’altra volta la battuta. Lottato il decimo game, ma non ci sono reali occasioni fino al tie-break. Qui Djokovic va subito sotto 0-2, ma ribalta rapidamente la situazione da par suo e domina praticamente su tutto il resto della linea.

Per Djokovic, che cerca la prima finale olimpica dopo aver già perso tre semifinali (Nadal 2008, Murray 2012 e Zverev 2021), una giornata da 71% di prime in campo e un rapporto 18-25 di vincenti ed errori gratuiti contro i 15-26 di Tsitsipas. Ora il prossimo appuntamento è per domani alle 19:00 ancora in sessione serale.