Lorenzo Musetti fiducioso per la semifinale olimpica: “Mi sento di poter vincere contro chiunque”

Lorenzo Musetti nella storia. Il carrarino è il primo italiano nella storia moderna del tennis a raggiungere le semifinali del torneo olimpico, così come è strutturato, citando chiaramente il riferimento storico del 1924 con il bronzo di Uberto De Morpurgo, l’unica medaglia olimpica del tennis italiano. A 100 di distanza, dunque, sempre a Parigi si è raggiunto un traguardo molto prestigioso.

Un risultato frutto di una grandissima partita giocata e vinta contro Alexander Zverev, n.4 del ranking e campione olimpico di Tokyo che aveva raggiunto la Finale del Roland Garros quest’anno: “Credo di non aver mai giocato così bene nella mia carriera, o meglio di non aver mai abbinato questa qualità del tennis alla continuità di rendimento e alla professionalità del lavoro. Non ho mai permesso a Zverev di fare mai punti facili, ho giocato ogni quindici come se fosse l’ultimo, ho cercato di sfiancarlo, insomma stavolta mi dico bravo“, ha commentato il toscano in conferenza stampa.

In sostanza un periodo di grande consapevolezza e fiducia: “In questo momento sento di poter battere chiunque, sono fiducioso anche per il resto della stagione, il percorso che sto facendo mi induce a dirlo. Djokovic o Tsitsipas in semifinale? Due campioni che conoscono benissimo queste condizioni, qui con Nole l’ultima volta è stato un match molto equilibrato, con Tsitsipas è un po’ che non giochiamo contro, non sta vivendo il suo momento migliore, ma sulla terra dà il meglio. Comunque sarà un match complicato, speriamo di ribaltare il pronostico”.

E sul riferimento storico all’unica medaglia vinta dall’Italia: “Speriamo davvero di poter riscrivere la storia, anche se in parte lo abbiamo già fatto, ma arrivati a questo punto non voglio e non posso accontentarmi. Ormai l’esultanza con il tricolore in vista è un marchio di fabbrica, l’ho fatto dopo aver battuto Monfils e continuo a farlo: speriamo di metterci anche una medaglia“.