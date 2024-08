Tennis, Novak Djokovic devolve in beneficenza il premio per l’oro olimpico a Parigi

Il sogno di Novak Djokovic è diventato realtà tre giorni fa: oro olimpico e Carrer Grand Slam completato. Mancava solo il metallo più pregiato dei Giochi alla sconfinata bacheca del serbo, ricordando gli innumerevoli titoli Slam, nelle ATP Finals e nei Masters1000. Nole ha compiuto questa impresa, sconfiggendo in due tie-break (7-6 (3) 7-6 (2)) lo spagnolo Carlos Alcaraz, grande favorito della vigilia.

Un modo anche per prendersi una rivincita dopo la sconfitta nella Finale di Wimbledon contro l’iberico e di dimostrare il suo valore, nonostante le 37 primavere. Ebbene, dopo essersi messo al collo il metallo più pregiato, Djokovic ha ricevuto dal governo serbo un premio di 200 mila euro.

Stando però a quanto riportano i media balcanici, il n.2 del mondo del tennis avrebbe deciso di donare l’intera somma a istituzioni benefiche nel proprio Paese, al fine di dare un aiuto e supporto ai meno fortunati.

Un modo di fare che non sorprende, ricordando quanto fatto dal campione nativo di Belgrado in passato sempre a sostegno della propria nazione, ma anche di altri contesti. Viene in mente la donazione sostanziosa alla struttura ospedaliera di Bergamo nel periodo difficilissimo della pandemia.