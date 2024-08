Tennis, Errani/Paolini sono nella storia. Italia mai in finale alle Olimpiadi: ultimo podio 100 anni fa!

Sara Errani e Jasmine Paolini nella storia del tennis e dello sport italiano. Le due tenniste, nel torneo di doppio olimpico a Parigi, hanno conquistato l’accesso alla Finale dell’evento a Cinque Cerchi di Parigi. In questo modo le due azzurre hanno la certezza di vincere una medaglia e l’atto conclusivo, in programma domenica 4 agosto, servirà essenzialmente a stabilire il colore del metallo.

Un riscontro storico perché l’unica medaglia nel palmares del tennis tricolore era stata, fino a questo momento, il bronzo conquistato da Uberto De Morpurgo ai Giochi di Parigi 1924, esattamente 100 anni fa, senza considerare quanto accaduto alle Olimpiadi di Los Angeles del 1984 quando il tennis era essenzialmente sport dimostrativo, con Paolo Canè e Raffaella Reggi a tingersi di bronzo.

Un risultato quindi dal valore molto elevato, frutto dell’autentico dominio delle nostre portacolori in semifinale contro le ceche Karolina Muchova e Linda Noskova, letteralmente annichilite sullo score di 6-3 6-2. Da capire, dunque, quali saranno le prossime avversarie. Bisognerà attendere l’esito del confronto tra le spagnole Cristina Bucsa e Sara Sorribes Tormo, ottave favorite del seeding, e le giovanissime russe Mirra Andreeva e Diana Shnaider, in campo come atlete indipendenti.

Un altro incontro per chiudere il cerchio di una stagione nella quale sulla terra rossa Jasmine e Sara sono state capaci di vincere il torneo di Roma e di approdare alla Finale del Roland Garros. Di conseguenza, sarà il secondo atto conclusivo importante per le ragazze italiane nella capitale francese.