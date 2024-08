Tennis, Carlos Alcaraz piega un buon Tommy Paul in due set e approda in semifinale alle Olimpiadi

Missione compiuta per Carlos Alcaraz. La stella del tennis spagnolo e mondiale prosegue nel proprio cammino nel torneo olimpico di Parigi. Il n.3 del ranking ATP ha sconfitto per 6-3 7-6 (7) lo statunitense Tommy Paul (n.13 ATP). Non è stata una partita semplice per Carlitos, specialmente per quanto è accaduto nel secondo parziale. Alcaraz è stato costretto a recuperare un break di ritardo, trovandosi anche nella condizione di salvare delle palle set, ma alla fine l’ha spuntata con classe e qualità. L’iberico è dunque il tennista più giovane a raggiungere le semifinali dai tempi di Novak Djokovic (Pechino 2008).

Nel primo set lo spagnolo fa vedere un po’ tutto il campionario. Pur andando a sprazzi, l’asso di Murcia mette in mostra vincenti da tutte le posizioni e quando è il momento di fare il punto, lo fa. Le due palle break salvate in apertura, danno la scossa e nel sesto game c’è lo strappo. Un vantaggio gestito alla grande dal vincitore del Roland Garros e di Wimbledon di quest’anno fino al termine del parziale (6-3).

Nel secondo set Alcaraz è più falloso e lungo la diagonale di rovescio Paul fa la differenza, andando avanti di un break nel secondo game. L’americano cancella una palla del contro-break nel gioco successivo, ma non è pragmatico nel quarto per creare un altro strappo. Pragmatismo che viene meno nel californiano quando va a servire per il parziale nel decimo gioco, anche per via di un Alcaraz con delle difese incredibili. Si va al tie-break e si assiste a un’altalena di emozioni. Lo spagnolo va avanti in due circostanze di un mini-break, ma Paul recupera immediatamente con grandi risposte d’incontro. L’americano si costruisce anche l’opportunità di far sua la frazione, ma ancora una volta un vincente pazzesco dell’iberico cancella questa chance. La parola fine viene scritta sul 9-7.

Leggendo le statistiche, da sottolineare il 75% di prime in campo di Alcaraz, con cui ha ottenuto il 71% dei punti. Qualche errore di troppo, come i 23 gratuiti dimostrano, ma comunque 22 vincenti che sono andati a compensare.